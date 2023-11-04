Россиянам начали задерживать визы в Китай из-за поездок в одну страну

Туристам из России стало сложнее получить китайскую визу: их документы подвергают длительным проверкам. Об этом рассказал интернет-изданию "Подмосковье сегодня" эксперт по туризму и путешественник Алексей Балясников.

По словам эксперта, порой эта процедура достигает нескольких месяцев. Балясников признался, что и сам попал в подобную ситуацию, когда его паспорт задержали в консульстве, хотя должны были вклеить однократную туристическую визу.

Балясников также поделился инсайтом от визовых агентов, выяснивших, что срок проверок возрастает чаще всего у тех, кто ранее побывал в Турции. Примечательно, что, если направить объяснительную о целях поездки в Турцию, ход обработки документов ускоряется.

"Чтобы получить визу, в объяснительной россиянам приходится рассказать, почему они были в Турции, приложить маршруты по стране, а также данные об оплате билетов и мест в отеле. И всё это на фоне недавних новостей об упрощении визового режима между Россией и КНР", — рассказал Балясников.