Россиянам начали задерживать визы в Китай из-за поездок в одну страну
Эксперт Балясников: Россиянам задерживают визы в Китай из-за их поездок в Турцию
Туристам из России стало сложнее получить китайскую визу: их документы подвергают длительным проверкам. Об этом рассказал интернет-изданию "Подмосковье сегодня" эксперт по туризму и путешественник Алексей Балясников.
По словам эксперта, порой эта процедура достигает нескольких месяцев. Балясников признался, что и сам попал в подобную ситуацию, когда его паспорт задержали в консульстве, хотя должны были вклеить однократную туристическую визу.
Балясников также поделился инсайтом от визовых агентов, выяснивших, что срок проверок возрастает чаще всего у тех, кто ранее побывал в Турции. Примечательно, что, если направить объяснительную о целях поездки в Турцию, ход обработки документов ускоряется.
"Чтобы получить визу, в объяснительной россиянам приходится рассказать, почему они были в Турции, приложить маршруты по стране, а также данные об оплате билетов и мест в отеле. И всё это на фоне недавних новостей об упрощении визового режима между Россией и КНР", — рассказал Балясников.
Ранее стало известно, что за первые девять месяцев текущего года в странах Европы было выдано на 57% больше туристических виз, чем за то же время в прошлом году. С 1 января по 30 сентября 2023 года в Европе было выдано всего 225 тысяч виз всех категорий. Из них 141 тысяча — туристические визы.
Агентство "Москва" / Тихонова Пелагия