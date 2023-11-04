Жертвами разрушительного землетрясения в Непале стали более 20 человек
Reuters: Более 20 человек погибло в результате землетрясения в Непале
Последствия землетрясения в Непале, в результате которого погибло более 20 человек. Обложка © X / India News Himachal
Как минимум 22 человека погибло, десятки пострадали в результате разрушительного землетрясения в Непале. По данным агентства Reuters, стихия настигла районы Джаяркот и Западный Рукум.
"По меньшей мере 22 человека погибли и десятки получили ранения в результате землетрясения в непальских районах Джаяркот и Западный Рукум", — сказано в сообщении.
В социальных сетях появились кадры последствий землетрясения. Судя по ним, стихия сравняла с землёй множество домов, под завалами которых могут оставаться люди. Сейчас на месте трагедии находятся спасатели и местные жители, которые собственноручно разбирают обломки.
Ранее на юго-востоке Турции в пострадавшей от февральских подземных толчков провинции Кахраманмараш зафиксировали землетрясение магнитудой 4,2. Сейсмическая активность наблюдалась у города Гёксун, а очаг землетрясения находился на глубине 7,07 километра.