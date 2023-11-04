Регион

Уведомления отключены

3 ноября, 22:05

Жертвами разрушительного землетрясения в Непале стали 22 человека

Reuters: Более 20 человек погибли в результате землетрясения в Непале

<p>Последствия землетрясения в Непале, в результате которого погибло более 20 человек. Обложка © X / <a href="https://twitter.com/indianewshp/status/1720555696474017847" target="_blank" rel="noopener noreferrer">India News Himachal</a></p>

Последствия землетрясения в Непале, в результате которого погибло более 20 человек. Обложка © X / India News Himachal

Как минимум 22 человека погибли, десятки пострадали в результате разрушительного землетрясения в Непале. По данным агенства Reuters, стихия настигла районы Джаяркот и Западный Рукум.

"По меньшей мере 22 человека погибли, и десятки получили ранения в результате землетрясения в непальских районах Джаяркот и Западный Рукум", — сказано в сообщении.

В социальных сетях появились кадры последствий землетрясения. Судя по ним, стихия сравняла с землёй несколько домов, под завалами которых могут оставаться люди. Сейчас на месте трагедии находятся спасатели и местные жители, которые собственноручно разбирают обломки.

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,2

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,2

Ранее на юго-востоке Турции в пострадавшей от февральских подземных толчков провинции Кахраманмараш зафиксировали землетрясение магнитудой 4,2. Сейсмическая активность наблюдалась у города Гёксун, а очаг землетрясения находился на глубине 7,07 километра.

Оксана Попова
  • Новости
  • непал
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров