Как минимум 22 человека погибло, десятки пострадали в результате разрушительного землетрясения в Непале. По данным агентства Reuters, стихия настигла районы Джаяркот и Западный Рукум.

"По меньшей мере 22 человека погибли и десятки получили ранения в результате землетрясения в непальских районах Джаяркот и Западный Рукум", — сказано в сообщении.

В социальных сетях появились кадры последствий землетрясения. Судя по ним, стихия сравняла с землёй множество домов, под завалами которых могут оставаться люди. Сейчас на месте трагедии находятся спасатели и местные жители, которые собственноручно разбирают обломки.