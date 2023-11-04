Журова обрушилась на МОК за двойственность и цинизм

Никто не лишает Израиль флага и гимна из-за ситуации на Ближнем Востоке, тогда как к России и Белоруссии отношение совершенно другое. Об этом заявила олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова в эфире радио "Комсомольская правда".

Так она прокомментировала слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха который заявил, что спортсмены не могут нести ответственности за действия своих властей. При этом МОК никак не применил это утверждение в отношении россиян и белорусов.

Журова назвала это заявление циничным. При этом она заявила, что не может осуждать эти слова, так как понимает, что Бах может бояться повторения теракта по отношению к израильской команде, произошедшего в 1972 году в Париже. Однако это высказывание почему-то исключает Россию и Белоруссию, хотя должно быть расширенным.

"Нам руку не жмут, шпагой нас заколоть хотят и т.д., команда украинская разворачивается в другую сторону и уходит, кто-то пытается бойкотировать. Вы же ничто это почти не пресекали. Да, Бах иногда говорил: слушайте, надоела мне эта Украина, сколько можно уже заводить весь мир против России, остановитесь уже, вот вам нейтральный статус, и успокойтесь, угомонитесь. Но никто же Израиль сейчас не лишает флага и гимна", — заявила Журова.

Она подчеркнула, что если МОК заявляет об отсутствии коллективной ответственности спортсменов за происходящее, это должно распространяться на все страны, а не только на Израиль. А значит, Россия и Белоруссия тоже должны быть упомянуты в этом заявлении.