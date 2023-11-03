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Регион
Опубликовано 3 ноября 2023, 13:48
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В МОК объяснили, почему российских спортсменов можно отстранять от соревнований, а израильских нет

МОК: Отстранение россиян вызвано "нарушением олимпийского перемирия"

Международный олимпийский комитет попытался объяснить разницу между отстранением российских спортсменов и ситуацией с израильскими атлетами. Так, в МОК заявили, что представителей РФ отстранили от соревнований из-за "нарушения олимпийского перемирия".

"Принятые меры и рекомендации, сформулированные МОК, являются следствием начала СВО Российской армией во время Олимпийских и Паралимпийских зимних игр 2022 года в Пекине", — приводит телеканал "Матч ТВ" заявление МОК.

Как утверждают в организации, начав СВО, Россия якобы нарушила олимпийское перемирие, продолжающееся семь дней до и после проведения Игр, а Израиль такого не делал.

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Напомним, ранее в МОК заявили, что придерживаются принципа индивидуальной ответственности и спортсмены не могут нести ответственность за действия своих правительств. Сказано это было в контексте конфликта на Ближнем Востоке. При этом в МОК забыли, что возложили ту самую коллективную ответственность на российских и белорусских атлетов, посоветовав допустить до Олимпийских игр только тех, кто не поддерживает СВО и не связан с ВС РФ. Президент Владимир Путин назвал этнической дискриминацией санкции МОК по отношению к россиянам.

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ТАСС / AP / Rafiq Maqbool

Наталья Исакова
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