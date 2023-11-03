В МОК объяснили, почему российских спортсменов можно отстранять от соревнований, а израильских нет

Напомним, ранее в МОК заявили, что придерживаются принципа индивидуальной ответственности и спортсмены не могут нести ответственность за действия своих правительств. Сказано это было в контексте конфликта на Ближнем Востоке. При этом в МОК забыли, что возложили ту самую коллективную ответственность на российских и белорусских атлетов, посоветовав допустить до Олимпийских игр только тех, кто не поддерживает СВО и не связан с ВС РФ. Президент Владимир Путин назвал этнической дискриминацией санкции МОК по отношению к россиянам.