В МОК объяснили, почему российских спортсменов можно отстранять от соревнований, а израильских нет
МОК: Отстранение россиян вызвано "нарушением олимпийского перемирия"
Международный олимпийский комитет попытался объяснить разницу между отстранением российских спортсменов и ситуацией с израильскими атлетами. Так, в МОК заявили, что представителей РФ отстранили от соревнований из-за "нарушения олимпийского перемирия".
"Принятые меры и рекомендации, сформулированные МОК, являются следствием начала СВО Российской армией во время Олимпийских и Паралимпийских зимних игр 2022 года в Пекине", — приводит телеканал "Матч ТВ" заявление МОК.
Как утверждают в организации, начав СВО, Россия якобы нарушила олимпийское перемирие, продолжающееся семь дней до и после проведения Игр, а Израиль такого не делал.
Напомним, ранее в МОК заявили, что придерживаются принципа индивидуальной ответственности и спортсмены не могут нести ответственность за действия своих правительств. Сказано это было в контексте конфликта на Ближнем Востоке. При этом в МОК забыли, что возложили ту самую коллективную ответственность на российских и белорусских атлетов, посоветовав допустить до Олимпийских игр только тех, кто не поддерживает СВО и не связан с ВС РФ. Президент Владимир Путин назвал этнической дискриминацией санкции МОК по отношению к россиянам.
ТАСС / AP / Rafiq Maqbool