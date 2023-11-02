Лавров пристыдил МОК, который вступился за израильских спортсменов

Международный олимпийский комитет (МОК) себя сильно дискредитировал, заявив, что израильские спортсмены не должны нести коллективную ответственность за действия властей своей страны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров — о действиях МОК. Видео © Телеграм-канал "Зарубин"

"Это возмутительно. В очередной раз видим пример предвзятости и несостоятельности МОК, который раз за разом доказывает свою политическую ангажированность. Всё то, что отвечает интересам западных стран, он активно поддерживает и старается найти формулировки, которые эту линию будут одобрять. А всё то, что не отвечает, он пытается преподносить как ограничения, которые не нарушают Олимпийскую хартию. Стыдно", — подчеркнул министр.