Чёрная пятница и байеры: Россиянам рассказали, как сэкономить на покупке зимней одежды

С наступлением холодов многие задумываются об обновлении гардероба. Как сэкономить на приобретении тёплых вещей, в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" рассказала дизайнер Анастасия Миловская.

По её словам, выгоднее всего покупать зимнюю одежду не в сезон, а заранее. Лучшими месяцами для этого будут май или июнь. В это время цены на предметы этого гардероба могут упасть на 70%, заверила эксперт.

"Внимание следует обращать на старые коллекции, стоимость которых тоже падает, особенно в летнее время. Но к осени эти вещи тоже будут дорожать, так как многие бренды из года в год повторяют коллекции, меняя только цвета", — рассказала дизайнер.

Собеседница издания напомнила, что осенью тёплые вещи можно приобрести во время "чёрной пятницы". Эксперт убеждена, что основное в этом нелёгком деле — найти место, где устраивают подобные распродажи, и подобрать необходимую модель.

"Получить наибольшую выгоду удастся, заказывая вещи у байеров. Так или иначе, подобная одежда по большей части привозится из-за границы, но магазины тут же увеличивают стоимость в 3–4 раза. В то же время у байеров наценка тоже есть, но она заметно меньше", — заключила Миловская.