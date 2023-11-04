Число жертв землетрясения в Непале выросло до 54
AP: Количество погибших при землетрясении на северо-западе Непала выросло до 54
Последствия землетрясения в Непале, в результате которого погибло более 50 человек. Обложка © X / SprinterX
Число жертв землетрясения на северо-западе Непала выросло до 54. По словам местных властей, их число может вырасти, так как многие люди остаются под завалами, передаёт Associated Press (AP).
"По меньшей мере 54 человека погибли, и ещё десятки получили ранения. <…> Чиновники говорят, что количество погибших, как ожидается, возрастёт", — сказано в сообщении.
Эпицентр землетрясения находится в Джаяркоте, который расположен примерно в 250 милях к северо-востоку от столицы Непала Катманду. Спасатели разбирают завалы, десятки раненых помещены в больницу.
О разрушительном землетрясении в Непале Лайф сообщал ранее. Стихия настигла районы Джаяркот и Западный Рукум. В социальных сетях появились кадры последствий землетрясения. Судя по ним, стихия сравняла с землёй множество домов, под завалами которых могут оставаться люди.