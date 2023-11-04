Число жертв землетрясения в Непале выросло до 54

Число жертв землетрясения на северо-западе Непала выросло до 54. По словам местных властей, их число может вырасти, так как многие люди остаются под завалами, передаёт Associated Press (AP).

"По меньшей мере 54 человека погибли и еще десятки получили ранения <…> чиновники говорят, что количество погибших, как ожидается, возрастет", — сказано в сообщении.

Эпицентр землетрясения находится в Джаяркоте, который находится примерно в 250 милях к северо-востоку от столицы Непала Катманду. Спасатели разбирают завалы, десятки раненых находятся в больнице.