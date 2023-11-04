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3 ноября, 23:24

Число жертв землетрясения в Непале выросло до 54

AP: Количество погибших при землетрясении на северо-западе Непала выросло до 54

<p>Последствия землетрясения в Непале, в результате которого погибло более 50 человек. Обложка © X / <a href="https://twitter.com/sprinterx99880/status/1720571516792762701" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SprinterX</a></p>

Последствия землетрясения в Непале, в результате которого погибло более 50 человек. Обложка © X / SprinterX

Число жертв землетрясения на северо-западе Непала выросло до 54. По словам местных властей, их число может вырасти, так как многие люди остаются под завалами, передаёт Associated Press (AP).

"По меньшей мере 54 человека погибли и еще десятки получили ранения <…> чиновники говорят, что количество погибших, как ожидается, возрастет", — сказано в сообщении.

Эпицентр землетрясения находится в Джаяркоте, который находится примерно в 250 милях к северо-востоку от столицы Непала Катманду. Спасатели разбирают завалы, десятки раненых находятся в больнице.

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О разрушительном землетрясении в Непале Лайф сообщал ранее. Стихия настигла районы Джаяркот и Западный Рукум. В социальных сетях появились кадры последствий землетрясения. Судя по ним, стихия сравняла с землёй множество домов, под завалами которых могут оставаться люди.

Оксана Попова
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