Число жертв землетрясения в Непале выросло до 54

Число жертв землетрясения на северо-западе Непала выросло до 54. По словам местных властей, их число может вырасти, так как многие люди остаются под завалами, передаёт Associated Press (AP).

"По меньшей мере 54 человека погибли, и ещё десятки получили ранения. <…> Чиновники говорят, что количество погибших, как ожидается, возрастёт", — сказано в сообщении.

Эпицентр землетрясения находится в Джаяркоте, который расположен примерно в 250 милях к северо-востоку от столицы Непала Катманду. Спасатели разбирают завалы, десятки раненых помещены в больницу.