Турции предрекли новое разрушительное землетрясение со множеством жертв
Эксперт Мориваки: В Мраморном регионе Турции возможно землетрясение 7,9 балла
В Мраморном регионе Турции ожидается землетрясение 7,9 балла, что может привести к новым человеческим жертвам. Об этом рассказал японский эксперт Йошинори Мориваки во время семинара, организованного в Адыямане. Его слова передаёт телеканал TV100.
Количество жертв землетрясения, по словам специалиста, может быть в два-три раза больше, чем во время разрушительных февральских землетрясений. Тогда погибло порядка 50,5 тысячи человек. Мориваки считает, что стихия на этот раз может затронуть Бингёль, Битлис, Муш, остров Мармара и Измир.
"В районе Мраморного моря может быть в два-три раза больше жертв, чем при землетрясении 6 февраля. Оно может стать очень-очень сильным, потому что там больше людей. К сожалению, Мармару ждёт очень сильное землетрясение", — пояснил Мориваки.
Напомним, в ночь на 6 февраля на юго-востоке Турции случилось землетрясение магнитудой 7,7, ставшее самым мощным с 1939 года. В результате трагедии погибло более 50 тысяч человек.
Unsplash