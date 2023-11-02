Турции предрекли новое разрушительное землетрясение со множеством жертв

В Мраморном регионе Турции ожидается землетрясение 7,9 балла, что может привести к новым человеческим жертвам. Об этом рассказал японский эксперт Йошинори Мориваки во время семинара, организованного в Адыямане. Его слова передаёт телеканал TV100.

Количество жертв землетрясения, по словам специалиста, может быть в два-три раза больше, чем во время разрушительных февральских землетрясений. Тогда погибло порядка 50,5 тысячи человек. Мориваки считает, что стихия на этот раз может затронуть Бингёль, Битлис, Муш, остров Мармара и Измир.