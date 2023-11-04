Захарова сравнила заявления США о помощи Киеву с детской игрой про сороку
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала недавнее заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о сокращении выделяемой киевскому режиму помощи. Как написала дипломат в телеграм-канале, слова представителя администрации американского лидера Джо Байдена можно сравнить с детской игрой про сороку.
"Напоминает детскую игру: "Сорока-белобока кашу варила, деток кормила: этому дала, этому дала, а этому не дала", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что американские власти вынуждены постепенно сокращать пакеты помощи Киеву из-за истощения ассигнованных Конгрессом денежных средств. Она отметила, что после объявленного в пятницу, 3 ноября, нового пакета военной помощи Киеву "исчерпываются оставшиеся средства" в рамках инициативы USAI.
t.me / Мария Захарова