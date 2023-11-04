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4 ноября, 01:45

Захарова сравнила заявления США о помощи Киеву с детской игрой про сороку

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала недавнее заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о сокращении выделяемой киевскому режиму помощи. Как написала дипломат в телеграм-канале, слова представителя администрации американского лидера Джо Байдена можно сравнить с детской игрой про сороку.

"Напоминает детскую игру: "Сорока-белобока кашу варила, деток кормила: этому дала, этому дала, а этому не дала", — говорится в сообщении.

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Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что американские власти вынуждены постепенно сокращать пакеты помощи Киеву из-за истощения ассигнованных Конгрессом денежных средств. Она отметила, что после объявленного в пятницу, 3 ноября, нового пакета военной помощи Киеву "исчерпываются оставшиеся средства" в рамках инициативы USAI.

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t.me / Мария Захарова

Алексей Соловьёв
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