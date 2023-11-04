Захарова сравнила заявления США о помощи Киеву с детской игрой про сороку

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала недавнее заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о сокращении выделяемой киевскому режиму помощи. Как написала дипломат в телеграм-канале, слова представителя администрации американского лидера Джо Байдена можно сравнить с детской игрой про сороку.

"Напоминает детскую игру: "Сорока-белобока кашу варила, деток кормила: этому дала, этому дала, а этому не дала", — говорится в сообщении.