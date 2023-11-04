Еле увернулась: Глава МИД Хорватии обрушился с пылким поцелуем на Бердок

Министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич-Радман обрушился с поцелуем на главу МИД Германии Анналену Бербок на саммите министров стран ЕС. Судя по появившимся в социальных сетях кадрам, хорватский дипломат стремился поцеловать коллегу прямо в губы.

Глава МИД Хорватии Гордан Грлич-Радман пытается поцеловать коллегу из Германии Анналену Бербок. Обложка © X / aapayes

Неловкая ситуация произошла в минувший четверг на саммите, посвящённом вопросам Европы. По данным газеты Bild, хорватский министр опоздал на церемонию фотографирования, но придя на неё сразу же устремился к Бербок. На кадрах видно, как Грлич-Радман берёт коллегу за руку, обнимает за талию, и стремительно направляется прямо к её губам с пылким поцелуем.

Ошарашенная Бербок успела увернуться от настойчивого коллеги, но после этого стеснительно засмеялась. В материале попытались оправдать главу хорватского МИД заявив, что он не имел совершенно никаких дурных мыслей, а лишь хотел таким образом поприветствовать Бербок. К слову, в комментариях к разлетевшемуся ролику пользователи написали, что всё это похоже на "сексуальное домогательство".