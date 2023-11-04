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4 ноября, 01:22

Еле увернулась: Глава МИД Хорватии обрушился с пылким поцелуем на Бердок

Глава МИД Хорватии Грлич-Радман решил поцеловать Бербок в губы, но та увернулась

<p>Глава МИД Хорватии Гордан Грлич-Радман пытается поцеловать коллегу из Германии Анналену Бербок. Обложка © X /<a href="https://twitter.com/iamillgner/status/1720599575482794382?s=21&t=TFFCjKdtDKGXW9YNOR4D6w" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> iamillgner</a></p>

Глава МИД Хорватии Гордан Грлич-Радман пытается поцеловать коллегу из Германии Анналену Бербок. Обложка © X / iamillgner

Министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич-Радман обрушился с поцелуем на главу МИД Германии Анналену Бербок на саммите министров стран ЕС. Судя по появившимся в социальных сетях кадрам, хорватский дипломат стремился поцеловать коллегу прямо в губы.

Глава МИД Хорватии Гордан Грлич-Радман пытается поцеловать коллегу из Германии Анналену Бербок. Обложка © X / aapayes

Неловкая ситуация произошла в минувший четверг на саммите, посвящённом вопросам Европы. По данным газеты Bild, хорватский министр опоздал на церемонию фотографирования, но придя на неё сразу же устремился к Бербок. На кадрах видно, как Грлич-Радман берёт коллегу за руку, обнимает за талию, и стремительно направляется прямо к её губам с пылким поцелуем.

Ошарашенная Бербок успела увернуться от настойчивого коллеги, но после этого стеснительно засмеялась. В материале попытались оправдать главу хорватского МИД заявив, что он не имел совершенно никаких дурных мыслей, а лишь хотел таким образом поприветствовать Бербок. К слову, в комментариях к разлетевшемуся ролику пользователи написали, что всё это похоже на "сексуальное домогательство".

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Ранее Лайф рассказывал, что встреча главы МИД Германии Анналены Бербок и эмира Катара Тамима ибн Хамада Аль Тани оказалась на грани срыва. Всему виной — одно неосторожное высказывание министра.

Оксана Попова
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