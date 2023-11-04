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4 ноября, 02:52

Россиянам рассказали, какие места в Карелии стоит посетить в ноябре и декабре

Гид Едемская: В ноябре и декабре стоит посетить водопады северного Приладожья

<p>Рускеальские водопады в Карелии. Обложка © Getty Images / Mihashi</p>

Рускеальские водопады в Карелии. Обложка © Getty Images / Mihashi

В ноябре и декабре в Карелии стоит посетить водопады северного Приладожья и памятник природы Белые мосты. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказала гид по активному отдыху в Карелии Ульяна Едемская. Также она посоветовала обратить внимание на водопады "Молочный" и Прокинкоски.

"Также малоизвестной, но интересной локацией является месторождение драгоценного камня — граната. Некогда в Карелии его добывали в промышленных масштабах, теперь же у каждого туриста есть возможность добыть драгоценный камень и увести его с собой на память", — пояснила Едемская.

Ещё одной локацией гид назвала ладожские шхеры. Она напомнила о возможности устроить прогулку на аэролодках, а также, надев гидрокостюм, искупаться в водоёме. Одно из модных направлений на Ладоге — зимний каякинг. Также в Карелии можно насладиться северным сиянием, пообщаться с хаски, оленями и лосями.

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Анатолий Симоненко
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