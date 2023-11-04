Россиянам рассказали, какие места в Карелии стоит посетить в ноябре и декабре

В ноябре и декабре в Карелии стоит посетить водопады северного Приладожья и памятник природы Белые мосты. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказала гид по активному отдыху в Карелии Ульяна Едемская. Также она посоветовала обратить внимание на водопады "Молочный" и Прокинкоски.

"Также малоизвестной, но интересной локацией является месторождение драгоценного камня — граната. Некогда в Карелии его добывали в промышленных масштабах, теперь же у каждого туриста есть возможность добыть драгоценный камень и увести его с собой на память", — пояснила Едемская.

Ещё одной локацией гид назвала ладожские шхеры. Она напомнила о возможности устроить прогулку на аэролодках, а также, надев гидрокостюм, искупаться в водоёме. Одно из модных направлений на Ладоге — зимний каякинг. Также в Карелии можно насладиться северным сиянием, пообщаться с хаски, оленями и лосями.