Зимой у ВСУ будут большие проблемы, ведь они недостаточно хорошо оснащены для зимних холодов, чего не скажешь о Российской армии. Об этом сообщила обозреватель американского журнала National Interest Марина Мирон.

"Дроны, особенно меньшие по размеру, такие как DJI Mavic, которые используются украинскими военными, труднее использовать при низких температурах, ветре или в снегу", — сообщила Мирон.

По словам Мирон, для Украины особенно опасным будет повреждение энергетической инфраструктуры в зимний период. Это плохо может отразиться на военных операциях, ведь это способно подорвать всё: от связи до работы полевых госпиталей. Россия же готова вести боевые действия при экстремально низких температурах.