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Регион
Опубликовано 4 ноября 2023, 03:12

Сокрушительное землетрясение в Непале унесло жизни более 120 человек

Reuters: Число жертв землетрясения на северо-западе Непала возросло до 128 человек

Количество погибших в результате землетрясения на северо-западе Непала достигло 128 человек. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на местную полицию.

"Число жертв землетрясения в Непале возросло до 128", — сказано в сообщении.

Число жертв землетрясения в Непале выросло до 54
Число жертв землетрясения в Непале выросло до 54

Напомним, что землетрясение произошло накануне на северо-западе Непала. Эпицентр находился в районе Джаяркот, который расположен примерно в 250 милях к северо-востоку от непальской столицы Катманду. Помимо этого стихия настигла ещё один район — Западный Рукум. Судя по предоставленным кадрам, землетрясение было разрушительным, а под завалами домов ещё могут быть люди. В настоящее время спасатели разгребают развалины строений.

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Getty Images / Craig Lovell

Алексей Соловьёв
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