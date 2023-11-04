Сокрушительное землетрясение в Непале унесло жизни более 120 человек

Количество погибших в результате землетрясения на северо-западе Непала достигло 128 человек. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на местную полицию.

Напомним, что землетрясение произошло накануне на северо-западе Непала. Эпицентр находился в районе Джаяркот, который расположен примерно в 250 милях к северо-востоку от непальской столицы Катманду. Помимо этого стихия настигла ещё один район — Западный Рукум. Судя по предоставленным кадрам, землетрясение было разрушительным, а под завалами домов ещё могут быть люди. В настоящее время спасатели разгребают развалины строений.