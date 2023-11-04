Российские военные продолжают атаковать позиции Вооружённых сил Украины на Купянском направлении. Как сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский, на этом участке фронта киевский режим потерял до 125 военнослужащих.

"Общие потери противника составили до 125 военнослужащих, две боевые бронированные машины", — приводит слова военного РИА "Новости".

Помимо того, в районе населённых пунктов Лозовое, Пролетарское, Степовое, Новосёловка, Петропавловка и Песчаное были применены методы контрбатарейной борьбы. В результате были уничтожены два 122-миллиметровых артиллерийских орудия Д-30, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, пункт боепитания и миномётный расчёт, принадлежавшие ВСУ.

Зыбинский подчеркнул, что армейская авиация также нанесла удары по объектам 57-й мотопехотной и 32-й механизированной бригад ВСУ, которые находились в районе Ивановки и Синьковки. В завершение начальник пресс-центра рассказал, что самолёты группировки ударили по пунктам временной дислокации 32-й механизированной бригады в районе Тимковки.