ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 ноября 2023, 04:47
10485

ВСУ потеряли до 125 военных и две гаубицы под Купянском

Минобороны РФ: ВСУ потеряли до 125 военных на Купянском направлении

Российские военные продолжают атаковать позиции Вооружённых сил Украины на Купянском направлении. Как сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский, на этом участке фронта киевский режим потерял до 125 военнослужащих.

"Общие потери противника составили до 125 военнослужащих, две боевые бронированные машины", — приводит слова военного РИА "Новости".

Помимо того, в районе населённых пунктов Лозовое, Пролетарское, Степовое, Новосёловка, Петропавловка и Песчаное были применены методы контрбатарейной борьбы. В результате были уничтожены два 122-миллиметровых артиллерийских орудия Д-30, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, пункт боепитания и миномётный расчёт, принадлежавшие ВСУ.

Зыбинский подчеркнул, что армейская авиация также нанесла удары по объектам 57-й мотопехотной и 32-й механизированной бригад ВСУ, которые находились в районе Ивановки и Синьковки. В завершение начальник пресс-центра рассказал, что самолёты группировки ударили по пунктам временной дислокации 32-й механизированной бригады в районе Тимковки.

Российские огнемётчики "задали жару" ВСУ на Купянском направлении
Российские огнемётчики "задали жару" ВСУ на Купянском направлении

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что 30 октября бойцы ВС РФ уничтожили до 60 украинских военнослужащих на Купянском направлении. Также противник потерял четыре танка, в том числе два германских Leopard, три боевые бронированные машины, два автомобиля и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".

BannerImage

Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar