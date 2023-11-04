США тайно отдали Украине самую мощную бронемашину для прорыва обороны России

Власти США передали Украине несколько инженерных бронированных машин Assault Breachers для прорыва российской обороны. При этом Вашингтон не объявлял официально об отправке этой техники в Киев, заявил обозреватель Forbes Дэвид Экс.

По словам автора статьи, ВСУ тайно получили от одной до шести таких бронемашин. Колумнист пояснил, что точное число неизвестно. Экс обратил внимание, что переданная Киеву мощная военная техника была запечатлена на фотографиях, опубликованных 3 ноября на сайте офиса Владимира Зеленского. При этом, как указал обозреватель, в официальных списках военной помощи США не были указаны Assault Breachers. Он добавил, что Вашингтон, вероятно, отнёс переданные машины к расплывчатой ​​категории "оборудования для разминирования".

Автор подчеркнул, что данная машина создана на основе танка Abrams, её вес составляет 55 тонн. Она представляет собой одну из самых защищённых и универсальных машин для прорыва. Уточняется, что две такие бронемашины могут выполнять задачи, для которых требуется до шести бульдозеров.