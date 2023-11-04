Политолог Асафов: Выставка "Россия" — это пространство для обретения гордости

Выставка-форум "Россия", открывшаяся сегодня на ВДНХ в Москве, — это прекрасное пространство для обретения гордости за страну, получения эмоций и осознания, насколько наша страна обладает великим прошлым, уверенным настоящим и грандиозным будущим. Об этом Лайфу заявил политолог Александр Асафов.

"Дело в том, что мы совершенно не знаем своей страны. Хотя нам кажется, что мы слышали обо всех её достижениях, всё равно во всей полноте все достижения всех регионов нашей большой страны сложно себе представить. И, конечно, в XXI веке впервые организовано пространство, где всё то, чем гордится страна — от центральных до самых дальних регионов, от Камчатки до Калининграда и наших исторических, вернувшихся к нам территорий, — всё будет представлено сегодня на выставке, которая откроется для бесплатного посещения любым человеком", — отметил собеседник Лайфа.

Выставка, открытая по инициативе и указу президента Владимира Путина, призвана разрушить мифы, которые часто появляются в информационном поле: о "недостаточном развитии России, об упадке экономики, об отсутствии перспектив".

"Более того, наш национальный характер построен в том числе на гордости. И у младшего поколения проблема в том, что они гордиться хотят, но не знают — чем. И они, конечно, очень хотят получить эти знания. И выставка позволяет это сделать. И, конечно, стоит отметить, что главный герой выставки — это человек. Это человек-созидатель, человек, который разрабатывает прорывные технологии. И все крупные проекты, всё большие впечатляющие истории — это труд миллионов людей", — добавил Асафов.