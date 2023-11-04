Путин выразил соболезнования властям Непала из-за разрушительного землетрясения

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования президенту Непала Раму Чандре Пауделу и премьер-министру страны Пушпе Камалу Дахалу в связи с последствиями ужасного землетрясения. Стихийное бедствие произошло 3 ноября и унесло жизнь более 150 человек.

"Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения в западных районах вашей страны", — указано в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Глава российского государства попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким жертв землетрясения, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.