Путин выразил соболезнования властям Непала из-за разрушительного землетрясения
Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования президенту Непала Раму Чандре Пауделу и премьер-министру страны Пушпе Камалу Дахалу в связи с последствиями ужасного землетрясения. Стихийное бедствие произошло 3 ноября и унесло жизнь более 150 человек.
"Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения в западных районах вашей страны", — указано в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Глава российского государства попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким жертв землетрясения, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.
Напомним, 3 ноября произошло землетрясение на северо-западе Непала. Эпицентр находился в районе Джаяркот в 400 километрах к северо-востоку от непальской столицы Катманду. Кроме того, стихия настигла район Западный Рукум. По последним данным, в результате землетрясения погибло не менее 154 человек, более 100 пострадало.
ТАСС / Гавриил Григоров