ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 ноября 2023, 09:48
4669

Путин выразил соболезнования властям Непала из-за разрушительного землетрясения

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования президенту Непала Раму Чандре Пауделу и премьер-министру страны Пушпе Камалу Дахалу в связи с последствиями ужасного землетрясения. Стихийное бедствие произошло 3 ноября и унесло жизнь более 150 человек.

"Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения в западных районах вашей страны", указано в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Глава российского государства попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким жертв землетрясения, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.

Турции предрекли новое разрушительное землетрясение со множеством жертв
Турции предрекли новое разрушительное землетрясение со множеством жертв

Напомним, 3 ноября произошло землетрясение на северо-западе Непала. Эпицентр находился в районе Джаяркот в 400 километрах к северо-востоку от непальской столицы Катманду. Кроме того, стихия настигла район Западный Рукум. По последним данным, в результате землетрясения погибло не менее 154 человек, более 100 пострадало.

BannerImage

ТАСС / Гавриил Григоров

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Путин
  • Непал
  • Мировая политика
  • Политика
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar