Силуанов заявил о стабилизации курса рубля после введённых валютных мер
Указ президента России Владимира Путина об обязательной продаже экспортёрами валютной выручки и принятые меры по усилению контроля за выполнением данного требования помогли стабилизировать курс рубля. Соответствующее заявление сделал глава Минфина Антон Силуанов.
"То, что было принято — по ужесточению контроля, сыграло свою роль и мы видим, что сейчас курс стабилизировался. Мы считаем, что где-то в этих параметрах он и дальше будет находиться", — сказал он, выступая на марафоне "Знание.Первые" в ходе выставки-форума "Россия".
По его мнению, не следить за курсом доллара нельзя, но стоит меньше обращать на него внимания. Согласно данным Банка России, официальный курс доллара в субботу, 4 ноября, установлен на уровне 93,0351 рубля.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому некоторые российские экспортёры должны будут продать имеющуюся у них иностранную валюту. Согласно документу, организации должны будут зачислять на свои счета в уполномоченных банках заработанную иностранную валюту и осуществлять её обязательную продажу на внутреннем рынке.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев