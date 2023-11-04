Силуанов заявил о стабилизации курса рубля после введённых валютных мер

Указ президента России Владимира Путина об обязательной продаже экспортёрами валютной выручки и принятые меры по усилению контроля за выполнением данного требования помогли стабилизировать курс рубля. Соответствующее заявление сделал глава Минфина Антон Силуанов.

"То, что было принято — по ужесточению контроля, сыграло свою роль и мы видим, что сейчас курс стабилизировался. Мы считаем, что где-то в этих параметрах он и дальше будет находиться", — сказал он, выступая на марафоне "Знание.Первые" в ходе выставки-форума "Россия".

По его мнению, не следить за курсом доллара нельзя, но стоит меньше обращать на него внимания. Согласно данным Банка России, официальный курс доллара в субботу, 4 ноября, установлен на уровне 93,0351 рубля.