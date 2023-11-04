Историк Спицын: Жупел украинского национализма был взращён, чтобы развалить РФ

Жупел украинского национализма был взращён, чтобы развалить Россию. Такое мнение в новом выпуске ток-шоу "Дайте сказать!" высказал историк Евгений Спицын. По его словам, русские по происхождению и генетике люди превратились в ярых ненавистников всего русского.

Историк Спицын заявил, что жупел украинского национализма был взращён, чтобы развалить РФ. Видео © VK / Дайте сказать!

"Если задаться себе целью, условно говоря, развалить Россию, то надо будет использовать определённые механизмы. Один из этих механизмов — это жупел национализма. Давайте воспитаем, условно говоря, какую-то значимую когорту. Она будет мелкой по своей сути национальных кадров, предоставим им эфиры на всех каналах. Они через полгода разрушат вам страну, потому что они в соответствующем русле промывают мозги", — сказал он, пояснив, что это и произошло на Украине.

Таким образом, русские по происхождению и генетике люди превратились в ярых ненавистников всего русского, добавил эксперт. Отвечая на вопрос о том, как не допустить подобных ситуаций на территории РФ, Спицын отметил, что многое прежде всего зависит от пропаганды и государственной политики.

Кроме того, ведущие шоу вместе с Евгением Спицыным обсудили истинные причины продвижения НАТО на восток, русско-чукотские войны, а также порассуждали о том, почему Россия — уникальная цивилизация, кардинально отличавшаяся от Запада и Востока. Полный выпуск, снятый ко Дню народного единства, смотрите в соцсети "ВКонтакте".