Историк Спицын заявил, что без исторической памяти не существует народа

Если у народа нет исторической памяти, значит, и нет самого народа. Об этом заявил известный российский историк Евгений Спицын в новом выпуске шоу "Дайте сказать!", объясняя, почему именно Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский стали символами народного единства в России. Он призвал воспитывать подрастающее поколение и формировать историческую память для лучшего будущего.

Историк Евгений Спицын заявил, что, если нет исторической памяти, не существует самого народа. Видео © VK / "Дайте сказать!"

"В войске того же Дмитрия Пожарского было 20 татарских мурз. Казалось бы, всего каких-то там 60 лет назад Казань была взята штурмом и присоединена к Московскому государству. То же самое касалось и Астраханского ханства, и Ногайской Орды, затем и Сибирского ханства. Но это же не было в прямом смысле добровольное вхождение этих государственных образований в состав нарождающейся российской державы", — указал Спицын.

Историк также отметил, что у нас в стране мало кто помнит о русско-чукотских войнах. Исходом того конфликта стало то, что чукчи вошли в состав Российской империи и сохранили свою национальную идентичность и культуру. То же самое касается и самой России. Она стала самым большим государством благодаря тому, что не искореняла население, как это делали, например, испанские конкистадоры. Спицын добавил, что на территории современной России проживает от 100 до 250 разных этнических групп, которые обогащали общероссийскую культуру.

Полный выпуск "Дайте сказать!" с Евгением Спицыным можно посмотреть во "ВКонтакте". На YouTube же без объяснения причин заблокировали аккаунт ток-шоу, в котором четыре девушки-ведущие обсуждали с экспертами важные события в России и мире.