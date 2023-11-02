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2 ноября, 12:45

Путин создал Национальный центр исторической памяти

Путин подписал указ о создании Национального центра исторической памяти

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о создании Национального центра исторической памяти при Президенте РФ. Документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации 2 ноября.

В нём сказано, что руководителем центра назначена историк Елена Малышева. Отметим, что проект создания этого учреждения ранее обсуждался в ходе заседания организационного комитета "Победа" в начале сентября, тогда Путин поддержал инициативу. А директор Музея Победы Александр Школьник говорил, что данная площадка поможет сплотить усилия по сохранению исторической памяти.

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Ранее Лайф писал, что в вузах РФ с 1 сентября по поручению Путина запустили курс "Основы российской государственности". В нём соединены элементы философии, политологии, социологии, истории, юриспруденции, экономики, культурологии и психологии.

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Kremlin.ru

Никита Осипов
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