Путин создал Национальный центр исторической памяти

В нём сказано, что руководителем центра назначена историк Елена Малышева. Отметим, что проект создания этого учреждения ранее обсуждался в ходе заседания организационного комитета "Победа" в начале сентября, тогда Путин поддержал инициативу. А директор Музея Победы Александр Школьник говорил, что данная площадка поможет сплотить усилия по сохранению исторической памяти.