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Регион
Опубликовано 4 ноября 2023, 11:50
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Путин заявил о важности моральной поддержки участников СВО

Путин встретился с юнармейцами на церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому в Москве. Обложка © LIFE

Путин встретился с юнармейцами на церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому в Москве. Обложка © LIFE

Моральная поддержка крайне важна для бойцов, принимающих участие в спецоперации на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе общения с участниками церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве.

Один из юнармейцев рассказал российскому лидеру, что участники движения отправили более миллиона писем-треугольников в зону СВО. Как отметил юноша, послания помогают бойцам воспрять духом, в чём признавались сами военнослужащие.

"Я знаю, это очень важная вещь — такая моральная поддержка людей, которые ежедневно, а может быть, ежечасно рискуют своей жизнью. Это очень важно!" — сказал глава государства в ответ.

Сегодня, 4 ноября, в День народного единства, президент возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади. После этого Путин встретился с представителями ОНФ, волонтёрами, а также участниками поисковых движений и детьми погибших героев СВО.

Сын погибшего героя СВО рассказал о встрече с президентом на Красной площади
Сын погибшего героя СВО рассказал о встрече с президентом на Красной площади
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Наталья Исакова
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