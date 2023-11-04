Путин заявил о важности моральной поддержки участников СВО
Путин встретился с юнармейцами на церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому в Москве. Обложка © LIFE
Моральная поддержка крайне важна для бойцов, принимающих участие в спецоперации на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе общения с участниками церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве.
Один из юнармейцев рассказал российскому лидеру, что участники движения отправили более миллиона писем-треугольников в зону СВО. Как отметил юноша, послания помогают бойцам воспрять духом, в чём признавались сами военнослужащие.
"Я знаю, это очень важная вещь — такая моральная поддержка людей, которые ежедневно, а может быть, ежечасно рискуют своей жизнью. Это очень важно!" — сказал глава государства в ответ.
Сегодня, 4 ноября, в День народного единства, президент возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади. После этого Путин встретился с представителями ОНФ, волонтёрами, а также участниками поисковых движений и детьми погибших героев СВО.