Путин заявил о важности моральной поддержки участников СВО

Моральная поддержка крайне важна для бойцов, принимающих участие в спецоперации на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе общения с участниками церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве.

Один из юнармейцев рассказал российскому лидеру, что участники движения отправили более миллиона писем-треугольников в зону СВО. Как отметил юноша, послания помогают бойцам воспрять духом, в чём признавались сами военнослужащие.