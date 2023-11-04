Одним из тех, с кем встретился президент РФ Владимир Путин в День народного единства на Красной площади, был сын погибшего бойца специальной военной операции (СВО). Мальчик по имени Руслан в беседе с корреспондентом Лайфа рассказал, что спросил у главы государства.

Сын погибшего героя СВО Дмитрия Семёнова рассказал о встрече с Путиным. Видео © LIFE

"Я сказал: "Вы что, Путин?" Он сказал: "Да, как видишь!" И больше ничего", — сказал семилетний Руслан, отметив, что вёл себя как сын Героя России.