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4 ноября, 11:26

"Вы что, Путин?": Сын погибшего героя СВО рассказал о встрече с президентом на Красной площади

Сын погибшего Героя России Семёнова рассказал о встрече с Путиным в Москве

<p>Сын погибшего героя СВО Руслан вместе с президентом РФ Владимиром Путиным. Обложка © LIFE</p>

Сын погибшего героя СВО Руслан вместе с президентом РФ Владимиром Путиным. Обложка © LIFE

Одним из тех, с кем встретился президент РФ Владимир Путин в День народного единства на Красной площади, был сын погибшего бойца специальной военной операции (СВО). Мальчик по имени Руслан в беседе с корреспондентом Лайфа рассказал, что спросил у главы государства.

Сын погибшего героя СВО Дмитрия Семёнова рассказал о встрече с Путиным. Видео © LIFE

"Я сказал: "Вы что, Путин?" Он сказал: "Да, как видишь!" И больше ничего", — сказал семилетний Руслан, отметив, что вёл себя как сын Героя России.

Его отец — Дмитрий Семёнов — был командиром отряда специального назначения на Изюмо-Славянском направлении. Мужчина погиб в мае прошлого года при выполнении боевых задач. Семёнову присвоено звание Герой России. Мама Руслана рассказала, что его папа очень хотел встретиться с Путиным. Теперь мечту исполнил сын. По её словам, ребёнок был очень счастлив увидеться с главой государства.

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Сегодня, 4 ноября, в День народного единства президент возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади. После этого Путин встретился с представителями ОНФ, волонтёрами, а также участниками поисковых движений и детьми погибших героев СВО.

Александр Юнашев
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