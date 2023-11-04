Сын погибшего героя СВО рассказал о встрече с президентом на Красной площади
Сын погибшего Героя России Семёнова рассказал о встрече с Путиным в Москве
Сын погибшего героя СВО Руслан вместе с президентом РФ Владимиром Путиным. Обложка © LIFE
Одним из тех, с кем встретился президент РФ Владимир Путин в День народного единства на Красной площади, был сын погибшего бойца специальной военной операции (СВО). Мальчик по имени Руслан в беседе с корреспондентом Лайфа рассказал, что спросил у главы государства.
Сын погибшего героя СВО Дмитрия Семёнова рассказал о встрече с Путиным. Видео © LIFE
"Я сказал: "Вы что, Путин?" Он сказал: "Да, как видишь!" И больше ничего", — сказал семилетний Руслан, отметив, что вёл себя как сын Героя России.
Его отец — Дмитрий Семёнов — был командиром отряда специального назначения на Изюмо-Славянском направлении. Мужчина погиб в мае прошлого года при выполнении боевых задач. Семёнову присвоено звание Герой России. Мама Руслана рассказала, что его папа очень хотел встретиться с Путиным. Теперь мечту исполнил сын. По её словам, ребёнок был очень счастлив увидеться с главой государства.