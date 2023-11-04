Историк Спицын: Путин вернул России единство
Президент РФ Владимир Путин вернул стране единство. Об этом в новом выпуске ток-шоу "Дайте сказать!" заявил известный российский историк Евгений Спицын.
Историк Спицын заявил, что Путин вернул России единство. Видео © Vk / "Дайте сказать!"
По словам эксперта, после распада Советского Союза проводилась политика не на объединение, а на разобщение общества. Достаточно вспомнить, что, к примеру, в 90-е творилось в некоторых регионах страны. В этом плане уход Бориса Ельцина с президентского поста и приход Владимира Путина — своеобразный рубеж для нашей страны. Как отметил Спицын, нынешний лидер РФ тогда будто интуитивно увидел угрозу распада России и сделал всё, чтобы этого не допустить.
"Национальные элиты, прежде всего в национальных республиках, творили всё что хотели. В некоторых конституциях и даже уставах некоторых регионов присутствовало положение о том, что они имеют право решать вопросы войны и мира. Ну, слушайте, какая-нибудь Якутия, например, объявила бы войну США, а должна была отдуваться вся Российская Федерация, что ли?" — высказался историк.
Полный выпуск "Дайте сказать!" с Евгением Спицыным можно посмотреть во "ВКонтакте". На YouTube же без объяснения причин заблокировали аккаунт ток-шоу, в котором четыре девушки-ведущие обсуждали с экспертами важные события в России и мире.
Сегодня, 4 ноября, в День народного единства, президент возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади. После этого Путин встретился с представителями ОНФ, волонтёрами, а также с участниками поисковых движений и детьми погибших героев спецоперации. В ходе встречи глава государства, в частности, заявил о важности моральной поддержки участников СВО.
Кадр из видео Vk / "Дайте сказать!"