Патрушев рассказал о деградации российского общества в 1990-х

Деградация общества в РФ в конце 1990-х проявлялась в ненависти к "погонам". Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Выступая на марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия", он рассказал, как в те времена офицеров ФСБ могли скинуть под поезд из-за формы.

"Будучи директором ФСБ, я вынужден был подписать приказ, чтобы сотрудники академии ни в коем случае не ездили на службу в форме, а только в гражданке. Только за то, что эти молодые ребята появлялись в метро в форме, было два случая, когда их скинули под поезд... Вот таким было отношение к людям в форме", — поделился Патрушев.