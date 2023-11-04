Патрушев рассказал о деградации российского общества в 1990-х
Патрушев: Деградация общества в конце 90-х проявлялась в ненависти к "погонам"
Деградация общества в РФ в конце 1990-х проявлялась в ненависти к "погонам". Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Выступая на марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия", он рассказал, как в те времена офицеров ФСБ могли скинуть под поезд из-за формы.
"Будучи директором ФСБ, я вынужден был подписать приказ, чтобы сотрудники академии ни в коем случае не ездили на службу в форме, а только в гражданке. Только за то, что эти молодые ребята появлялись в метро в форме, было два случая, когда их скинули под поезд... Вот таким было отношение к людям в форме", — поделился Патрушев.
Патрушев, напомним, возглавлял ФСБ с августа 1999-го по май 2008-го.
К слову, президент РФ Владимир Путин часто критически высказывается об эпохе 90-х. Так, недавно глава государства констатировал, что в те годы наша страна многое бездумно растеряла. В 2021-м Путин заявлял, что в 90-е РФ утратила значительную часть суверенитета. Он также рассказывал, что в Европе гарантировали распад страны в то время. Президент отметил, что лично видел карты, на которых Россия была разделена на несколько государств.
ТАСС / БелТА / Павел Орловский