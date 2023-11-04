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4 ноября, 13:22

Мизулина рассказала, как волна фейков воспитала в россиянах скептичность

Мизулина заявила, что после начала СВО россияне получили "прививку" от фейков

Жители России стали критичнее относиться к любой информации в Интернете, поскольку столкнулись с большим количеством фейков после начала СВО. Об этом заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По её словам, в 2022 году россияне получили "прививку" от дезинформации.

"В прошлом году, когда началась специальная военная операция, мы получили очень серьёзную "прививку" от фейков, когда и всю Россию, и весь мир завалили такой информацией. В какой-то момент наши граждане стали очень скептично относиться ко всему, что видят в Интернете", — отметила она во время выступления на марафоне общества "Знание" в рамках Международной выставки-форума "Россия".

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Мизулина добавила, что фейки наиболее интенсивно распространяют в соцсети TikTok. Она рекомендовала десять раз перепроверять сведения оттуда, особенно новостные. По её словам, руководство платформы всегда быстро реагирует и удаляет подобную информацию при соответствующем запросе.

Ранее Лайф рассказывал, что продюсер музыканта Xolidayboy (Иван Минаев) заявила о намерении подать в суд на главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину. Тиктокер утверждает, что после её публикации лишился значительной части своих доходов, а его репутация оказалась испорчена. Он собирается взыскать с неё компенсацию.

Обложка ©

ТАСС / Владимир Гердо

Илья Суриков
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