Мизулина рассказала, как волна фейков воспитала в россиянах скептичность

Жители России стали критичнее относиться к любой информации в Интернете, поскольку столкнулись с большим количеством фейков после начала СВО. Об этом заявила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По её словам, в 2022 году россияне получили "прививку" от дезинформации.

"В прошлом году, когда началась специальная военная операция, мы получили очень серьёзную "прививку" от фейков, когда и всю Россию, и весь мир завалили такой информацией. В какой-то момент наши граждане стали очень скептично относиться ко всему, что видят в Интернете", — отметила она во время выступления на марафоне общества "Знание" в рамках Международной выставки-форума "Россия".

Мизулина добавила, что фейки наиболее интенсивно распространяют в соцсети TikTok. Она рекомендовала десять раз перепроверять сведения оттуда, особенно новостные. По её словам, руководство платформы всегда быстро реагирует и удаляет подобную информацию при соответствующем запросе.