Тысячи россиян приняли участие в акции "Марафон культур", приуроченной ко Дню народного единства

Тысячи активистов "Движения первых" вместе с родственниками, друзьями и наставниками приняли участие во Всероссийской акции "Марафон культур", приуроченной ко Дню народного единства. В рамках мероприятия ребята из разных уголков нашей страны приготовили национальные блюда и поделились уникальными рецептами. Также прошли мастер-классы по танцам, викторины и конкурсы.

"Первые" с разных уголков России приняли участие в акции "Марафон культур". Видео © Пресс-служба РДДМ "Движение первых"

Акция "Марафон культур" объединила в День народного единства все регионы нашей страны. Сегодня участники "Движения" — представители разных этносов — знакомятся с традициями и обычаями друг друга, играми и ремёслами, обмениваются угощениями и рецептами национальных блюд. Жить в мире и дружбе, сохранять историю и культуру нашего многонационального народа — важная задача "Первых", — отметил председатель правления "Движения первых" Григорий Гуров.

Итогами своего творчества, а также рецептами юные кулинары поделились в соцсетях с хештегом #КультураПервых. В результате каждое из блюд отличилось своим национальным колоритом. К примеру, "Первые" из Башкирии приготовили своё народное угощение — вак балеш. Как рассказали ребята, это блюдо башкирской и татарской кухни, представляющее собой круглый пирожок с мясом и картофелем. Кроме того, в преддверии Дня народного единства активисты "Движения первых" с Камчатки поучаствовали в большом этнографическом диктанте, а в Забайкалье ребята станцевали "Массовый хоровод" в национальных костюмах под традиционные мелодии.