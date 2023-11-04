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4 ноября, 13:48

В соцсети Likee ко Дню народного единства запустили челлендж "Российский народный танец"

В соцсети Likee ко Дню народного единства запустили челлендж c танцами

В соцсети Likee ко Дню народного единства запустили челлендж "Российский народный танец". Пользователи под специально созданную звуковую дорожку исполняют движения из танцев народов РФ.

Челлендж "Российский народный танец". Видео © Vk / Звездач Зум

Тренд появился под хештегом #РоссийскийНародныйТанец. Его уже поддержали некоторые обычные пользователи и блогеры, записав видео.

Дню народного единства посвятят раздел в учебнике истории для 5–9 классов

Дню народного единства посвятят раздел в учебнике истории для 5–9 классов

Ранее Лайф рассказывал, что в России к празднованию Дня народного единства создали видео с популярным персонажем игр компании Nintendo Марио. Ролик сделан как развлекательный, но при этом наполнен глубоким смыслом.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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