В соцсети Likee ко Дню народного единства запустили челлендж "Российский народный танец". Пользователи под специально созданную звуковую дорожку исполняют движения из танцев народов РФ.

Тренд появился под хештегом #РоссийскийНародныйТанец. Его уже поддержали некоторые обычные пользователи и блогеры, записав видео.

Ранее Лайф рассказывал, что в России к празднованию Дня народного единства создали видео с популярным персонажем игр компании Nintendo Марио. Ролик сделан как развлекательный, но при этом наполнен глубоким смыслом.