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4 ноября, 14:00

Песков: Россия будет сильной и счастливой, несмотря на непростое будущее

Будущее России никогда не будет простым, однако страна будет сильной, богатой и независимой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе марафона общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ.

"Оно никогда не будет простым. У нас очень сложное прошлое, непростое настоящее и будет непростое будущее", — отметил представитель Кремля.

При этом Песков отметил, что это будет будущее очень сильной, богатой, счастливой, уверенной в себе, современной и независимой страны.

Песков заявил, что сила России растёт с каждым днём

Песков заявил, что сила России растёт с каждым днём

Ранее пресс-секретарь главы государства заявил, что Россия не начинала войну, а заканчивает её. По его словам, существует концептуальная правда, которую нужно нести в мир.

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LIFE / Павел Баранов

Никита Никонов
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