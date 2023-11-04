Песков: Россия будет сильной и счастливой, несмотря на непростое будущее

Будущее России никогда не будет простым, однако страна будет сильной, богатой и независимой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе марафона общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ.

"Оно никогда не будет простым. У нас очень сложное прошлое, непростое настоящее и будет непростое будущее", — отметил представитель Кремля.

При этом Песков отметил, что это будет будущее очень сильной, богатой, счастливой, уверенной в себе, современной и независимой страны.