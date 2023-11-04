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4 ноября, 14:11

Песков: "Разорванная в клочья" экономика РФ есть лишь в воображении властей США

Лишь в воображении властей США существует образ "разорванной в клочья" российской экономики. На самом деле это не соответствует действительности, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия".

"Их правда — о том, что экономика России порвана в клочья, рубля больше нет и так далее и тому подобное. Нет. Нет. Вот эта их "правда", что мы разорваны в клочья, на самом деле неправда", — указал Песков.

Песков назвал ожидаемый рост экономики РФ на 2,8% великолепным результатом

Песков назвал ожидаемый рост экономики РФ на 2,8% великолепным результатом

Стоит напомнить, что о "разорванной в клочья" российской экономике ещё в 2015 году заявлял Барак Обама, занимавший тогда пост президента США.

Ранее президент России Владимир Путин высоко оценил ситуацию в российской экономике. Глава государства отметил, что за девять месяцев валовой внутренний продукт страны вырос на 2,8% в сравнении с прошлым годом.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Карпухин

Никита Никонов
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