Песков: "Разорванная в клочья" экономика РФ есть лишь в воображении властей США

Лишь в воображении властей США существует образ "разорванной в клочья" российской экономики. На самом деле это не соответствует действительности, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия".

"Их правда — о том, что экономика России порвана в клочья, рубля больше нет и так далее и тому подобное. Нет. Нет. Вот эта их "правда", что мы разорваны в клочья, на самом деле неправда", — указал Песков.