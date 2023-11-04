Песков: Интеграция новых регионов идёт, несмотря на продолжающиеся бои

Новые регионы стремительно интегрируются во все аспекты жизни России. Они идут по тому пути, который уже прошёл Крым, и этот приобретённый опыт позволяет интегрировать ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области более быстрыми темпами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в кулуарах форума "Россия".

Он признал, что боевые действия осложняют интеграцию новых регионов, но никто не ждёт, пока СВО завершится, и регионы развиваются прямо сейчас.

"Есть осложняющие элементы в виде продолжающихся боевых действий, специальная военная операция. Тем не менее никто не ждёт, когда она завершится. Вы видите, что с экономической, образовательной, культурной, финансовой, с точки зрения безопасности регионы стремительно интегрируются в страну", — добавил Песков.