Регион

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4 ноября, 14:16

Песков: Интеграция новых регионов идёт, несмотря на продолжающиеся бои

Новые регионы стремительно интегрируются во все аспекты жизни России. Они идут по тому пути, который уже прошёл Крым, и этот приобретённый опыт позволяет интегрировать ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области более быстрыми темпами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в кулуарах форума "Россия".

Он признал, что боевые действия осложняют интеграцию новых регионов, но никто не ждёт, пока СВО завершится, и регионы развиваются прямо сейчас.

"Есть осложняющие элементы в виде продолжающихся боевых действий, специальная военная операция. Тем не менее никто не ждёт, когда она завершится. Вы видите, что с экономической, образовательной, культурной, финансовой, с точки зрения безопасности регионы стремительно интегрируются в страну", добавил Песков.

Путин отказался считать Донбасс, Запорожье и Херсонщину новыми регионами России

Путин отказался считать Донбасс, Запорожье и Херсонщину новыми регионами России

А ранее в ходе общения с участниками церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади глава государства Владимир Путин подчеркнул, что на всех жителей новых регионов России государство может смело рассчитывать.

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ТАСС / Сергей Карпухин

Александра Вишнякова
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