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4 ноября, 12:31

Путин: На всех жителей новых регионов РФ можно рассчитывать

<p>Путин с участниками церемонии возложения цветов к памятнику Минину и  Пожарскому в Москве. Обложка © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/72676/photos/73440" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Кremlin.ru</a></p>

Путин с участниками церемонии возложения цветов к памятнику Минину и  Пожарскому в Москве. Обложка © Кremlin.ru

На всех жителей новых регионов России государство может смело рассчитывать. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в ходе общения с участниками церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве.

Одна из участниц встречи, которая приехала из Запорожской области, поблагодарила президента за решение начать спецоперацию на Украине и возвращение региона "на историческую землю".

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"Если бы мы в вас не верили, если бы мы вас не любили всей душой, мы бы никогда этого не сделали. И, конечно, я знаю, что на всех людей, которые живут на этих территориях, можно рассчитывать", — ответил ей Путин.

Сегодня, 4 ноября, в День народного единства, президент возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади. После этого Путин встретился с представителями ОНФ, волонтёрами, а также участниками поисковых движений и детьми погибших героев спецоперации. В ходе встречи глава государства, в частности, заявил о важности моральной поддержки участников СВО.

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Наталья Исакова
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