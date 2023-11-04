Путин: На всех жителей новых регионов РФ можно рассчитывать
Путин с участниками церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому в Москве. Обложка © Кremlin.ru
На всех жителей новых регионов России государство может смело рассчитывать. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в ходе общения с участниками церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве.
Одна из участниц встречи, которая приехала из Запорожской области, поблагодарила президента за решение начать спецоперацию на Украине и возвращение региона "на историческую землю".
"Если бы мы в вас не верили, если бы мы вас не любили всей душой, мы бы никогда этого не сделали. И, конечно, я знаю, что на всех людей, которые живут на этих территориях, можно рассчитывать", — ответил ей Путин.
Сегодня, 4 ноября, в День народного единства, президент возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади. После этого Путин встретился с представителями ОНФ, волонтёрами, а также участниками поисковых движений и детьми погибших героев спецоперации. В ходе встречи глава государства, в частности, заявил о важности моральной поддержки участников СВО.