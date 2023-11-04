Путин: На всех жителей новых регионов РФ можно рассчитывать

На всех жителей новых регионов России государство может смело рассчитывать. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в ходе общения с участниками церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве.

"Если бы мы в вас не верили, если бы мы вас не любили всей душой, мы бы никогда этого не сделали. И, конечно, я знаю, что на всех людей, которые живут на этих территориях, можно рассчитывать", — ответил ей Путин.