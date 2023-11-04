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4 ноября, 12:00

Участник движения "Юнармия" подарил Путину значок на Красной площади

Участник всероссийского движения "Юнармия" ученик школы № 16 города Калуги Матвей Данилин подарил президенту России Владимиру Путину значок во время встречи с ним на Красной площади в Москве. Об этом юноша рассказал в беседе с Лайфом.

Участник движения "Юнармия" подарил значок Путину на Красной площади в Москве. Видео © LIFE

"Это значок "Юнармии". Значок вручался в коробочке прозрачной. И я думаю, что Владимир Владимирович оставит его на память о том, какие воины будут защищать нашу страну", — рассказал Матвей.

"Вы что, Путин?": Сын погибшего героя СВО рассказал о встрече с президентом на Красной площади

"Вы что, Путин?": Сын погибшего героя СВО рассказал о встрече с президентом на Красной площади

Напомним, 4 ноября, в День народного единства, президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади. После этого он встретился с представителями ОНФ, волонтёрами, а также участниками поисковых движений и детьми погибших героев СВО.

Обложка ©

LIFE

Илья Суриков
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