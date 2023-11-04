Участник движения "Юнармия" подарил Путину значок на Красной площади

Участник всероссийского движения "Юнармия" ученик школы № 16 города Калуги Матвей Данилин подарил президенту России Владимиру Путину значок во время встречи с ним на Красной площади в Москве. Об этом юноша рассказал в беседе с Лайфом.

"Это значок "Юнармии". Значок вручался в коробочке прозрачной. И я думаю, что Владимир Владимирович оставит его на память о том, какие воины будут защищать нашу страну", — рассказал Матвей.