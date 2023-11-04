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4 ноября, 15:10

Вакансия мечты: Россиянам предложили стать сомелье собачьего корма за 270 тысяч рублей в месяц

В Новосибирске ищут дегустатора собачьего корма с зарплатой от 270 тысяч рублей

В Новосибирске на одном из сервисов по поиску работы появилась необычная вакансия сомелье собачьих кормов с оплатой 270 тысяч рублей в месяц. Потенциальному дегустатору предстоит пробовать на камеру различные сорта и оценивать их, чтобы компания улучшила качество продукта.

Вакансия дегустатора кормов для собак, появившаяся на одном из сайтов по поиску работы в Новосибирске. Фото © LIFE

Вакансия дегустатора кормов для собак, появившаяся на одном из сайтов по поиску работы в Новосибирске. Фото © LIFE

В день требуется попробовать от десяти до 30 марок, после чего необходимо сделать отчёты с указанием параметров, например вкуса, цвета, запаха, формы и упаковки. Также будущему дегустатору важно участвовать в российских и международных соревнованиях сомелье.

"Мы ищем человека с опытом дегустатора. Он должен не есть корм, а именно пробовать. То есть употреблять его в небольшом количестве и выделять некоторые показатели. Проводить сравнительный анализ вкусовых качеств кормов разных фирм и помогать нашим технологам улучшать продукт, — отметил директор компании Антон Мягков в беседе с kp.ru.

Он добавил, что работник даже может выплюнуть, если ему не понравился корм. При этом у хорошего кандидата не должны быть притуплены вкусовые рецепторы, не приветствуются и проблемы с обонянием. Мягков подчеркнул, что собачьим кормом отравиться нельзя. По его словам, в составе мясо различной субстанции, злаки, мука пшеничная, масло, овощи и витаминные добавки.

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Ранее Лайф писал о "человеческой" еде, которая подходит собакам. Речь идёт о попкорне, а также некоторых овощах и фруктах.

Обложка ©

Freepik / wirestock

Никита Осипов
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