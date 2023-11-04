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4 ноября, 19:40

Авербух и Арзамасова назвали любимый город России на выставке на ВДНХ

Хореограф Авербух и актриса Арзамасова назвали Москву любимым городом России

<p>Илья Авербух и Елизавета Арзамасова. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян</p>

Илья Авербух и Елизавета Арзамасова. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Фигурист и хореограф Илья Авербух и актриса Елизавета Арзамасова посетили выставку-форум "Россия", которая открылась 4 ноября, в День народного единства. Пара призналась, какой город нашей страны любит больше всего.

"Очень сложно выбрать, но мы родились в Москве, для меня Москва — это главное место моей жизни", слова Авербуха приводит RT.

Звезда "Папиных дочек" Арзамасова поддержала мнение мужа. Однако добавила, что во многих регионах России появляются близкие люди во время гастролей.

Shaman откроет "Портал в будущее" на выставке-форуме "Россия"

Shaman откроет "Портал в будущее" на выставке-форуме "Россия"

Напомним, на ВДНХ 4 ноября открылась международная выставка-форум "Россия". На ней представлены главные достижения всех 89 регионов страны, а также отраслей экономики и общественной жизни за последние 23 года. Свои экспозиции на мероприятии есть у субъектов РФ, министерств, ведомств и российских компаний. Всего их более 130. Выставка будет работать до 12 апреля 2024 года.

Дарья Нарыкова
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