Авербух и Арзамасова назвали любимый город России на выставке на ВДНХ

Фигурист и хореограф Илья Авербух и актриса Елизавета Арзамасова посетили выставку-форум "Россия", которая открылась 4 ноября, в День народного единства. Пара призналась, какой город нашей страны любит больше всего.

"Очень сложно выбрать, но мы родились в Москве, для меня Москва — это главное место моей жизни", — слова Авербуха приводит RT.

Звезда "Папиных дочек" Арзамасова поддержала мнение мужа. Однако добавила, что во многих регионах России появляются близкие люди во время гастролей.