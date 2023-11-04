Авербух и Арзамасова назвали любимый город России на выставке на ВДНХ
Хореограф Авербух и актриса Арзамасова назвали Москву любимым городом России
Илья Авербух и Елизавета Арзамасова. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян
Фигурист и хореограф Илья Авербух и актриса Елизавета Арзамасова посетили выставку-форум "Россия", которая открылась 4 ноября, в День народного единства. Пара призналась, какой город нашей страны любит больше всего.
"Очень сложно выбрать, но мы родились в Москве, для меня Москва — это главное место моей жизни", — слова Авербуха приводит RT.
Звезда "Папиных дочек" Арзамасова поддержала мнение мужа. Однако добавила, что во многих регионах России появляются близкие люди во время гастролей.
Напомним, на ВДНХ 4 ноября открылась международная выставка-форум "Россия". На ней представлены главные достижения всех 89 регионов страны, а также отраслей экономики и общественной жизни за последние 23 года. Свои экспозиции на мероприятии есть у субъектов РФ, министерств, ведомств и российских компаний. Всего их более 130. Выставка будет работать до 12 апреля 2024 года.