Россиян пригласили отведать любимые блюда Распутина, Ершова и Менделеева на выставке "Россия"

Россияне на выставке-форуме "Россия" смогут попробовать любимые блюда Григория Распутина, Петра Ершова и Дмитрия Менделеева. Об этом рассказали члены тюменской команды, которые представят особое меню 24 ноября.

Тюменский ресторатор Лариса Невидайло рассказала о подготовке своей команды ко дню Тюменской области на выставке-форуме "Россия" 24 ноября. Видео © VK / Ura.ru / Информационный центр Правительства Тюменской области

"Посетителям также предложат икряники (оладьи из щучьей икры. — Прим. Лайфа), солянку из трёх видов мяса, в том числе дичи, сырчики из замороженного творога с изюмом или мёдом", — сообщает Ura.ru со ссылкой на информационный центр правительства региона.

Уточняется, что организатором стенда Тюменской области в Доме российской кухни на ВДНХ является ресторатор Лариса Невидайло. Женщина раскрыла подробности подготовки своей команды и отметила, что гостей пригласят присоединиться к чаепитию вместе с потомками тюменских купцов Колокольниковых.

Сибирский крестьянин Григорий Распутин, ставший другом семьи императора Николая II, родился в селе Покровское Тюменской области, автор сказки "Конёк-Горбунок" Пётр Ершов — в селе Безруково, которое ныне носит название Ершово, а выдающийся химик Дмитрий Менделеев — в Тобольске.