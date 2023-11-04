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4 ноября, 18:37

Россиян пригласили отведать любимые блюда Распутина, Ершова и Менделеева на выставке "Россия"

Тюменская область представит на форуме "Россия" любимые блюда Распутина и Ершова

Россияне на выставке-форуме "Россия" смогут попробовать любимые блюда Григория Распутина, Петра Ершова и Дмитрия Менделеева. Об этом рассказали члены тюменской команды, которые представят особое меню 24 ноября.

Тюменский ресторатор Лариса Невидайло рассказала о подготовке своей команды ко дню Тюменской области на выставке-форуме "Россия" 24 ноября. Видео © VK / Ura.ru / Информационный центр Правительства Тюменской области

"Посетителям также предложат икряники (оладьи из щучьей икры. — Прим. Лайфа), солянку из трёх видов мяса, в том числе дичи, сырчики из замороженного творога с изюмом или мёдом", — сообщает Ura.ru со ссылкой на информационный центр правительства региона.

Уточняется, что организатором стенда Тюменской области в Доме российской кухни на ВДНХ является ресторатор Лариса Невидайло. Женщина раскрыла подробности подготовки своей команды и отметила, что гостей пригласят присоединиться к чаепитию вместе с потомками тюменских купцов Колокольниковых.

Сибирский крестьянин Григорий Распутин, ставший другом семьи императора Николая II, родился в селе Покровское Тюменской области, автор сказки "Конёк-Горбунок" Пётр Ершов — в селе Безруково, которое ныне носит название Ершово, а выдающийся химик Дмитрий Менделеев — в Тобольске.

На выставке "Россия" представили более 500 отечественных вин

На выставке "Россия" представили более 500 отечественных вин

Напомним, на ВДНХ 4 ноября открылась международная выставка-форум "Россия". На ней представлены главные достижения всех 89 регионов страны, а также отраслей экономики и общественной жизни за последние 23 года. Свои экспозиции на мероприятии есть у субъектов РФ, министерств, ведомств и российских компаний. Всего их более 130. Одними из самых ярких являются роботы и инсталляция ядерного реактора, виртуальные путешествия и другие экспонаты. Выставка будет работать до 12 апреля 2024 года.

Обложка ©

ТАСС

Дарья Нарыкова
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