В Гвинее поймали сбежавшего из тюрьмы экс-президента

В конце 2008 года Камара возглавил военный переворот, после чего его провозгласили президентом Гвинеи. А в сентябре следующего года на стадионе в Конакри было убито 156 человек, участвовавших в антиправительственном митинге. Через несколько месяцев, в декабре, уже сам глава военного режима пережил покушение. В январе 2010 года Камара, находясь за рубежом, говорил, что отказывается от управления страной. В сентябре 2022-го он вернулся и сообщил, что планирует участвовать в судебном процессе над ним и 11 членами его кабмина. Экс-лидер Гвинеи подчёркивал, что невиновен и не причастен к убийствам на стадионе в Конакри.