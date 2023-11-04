В Гвинее поймали сбежавшего из тюрьмы экс-президента
AFP: Сбежавший из тюрьмы экс-президент Гвинеи Мусса Дадис Камара пойман
Мусса Дадис Камара. Обложка © Wikipedia / Diplomatica
В Гвинее поймали сбежавшего из тюрьмы экс-президента страны Муссу Дадиса Камару. Как сообщил глава информационного отдела армии Ансума Тумани Камара, политика вернули обратно за решётку.
"Мусса Дадис Камара был найден живым и здоровым, он доставлен обратно в тюрьму", — приводит агентство AFP его слова.
При этом никаких деталей произошедшего представитель армии уточнять не стал.
Как сообщал Лайф, 58-летнему экс-президенту Гвинеи удалось устроить побег благодаря штурму тюрьмы некими вооружёнными людьми. В заключении он находился по обвинению в массовом убийстве представителей оппозиции на стадионе в столице республики Конакри. Свою вину капитан Мусса Дадис Камара так и не признал.
В конце 2008 года Камара возглавил военный переворот, после чего его провозгласили президентом Гвинеи. А в сентябре следующего года на стадионе в Конакри было убито 156 человек, участвовавших в антиправительственном митинге. Через несколько месяцев, в декабре, уже сам глава военного режима пережил покушение. В январе 2010 года Камара, находясь за рубежом, говорил, что отказывается от управления страной. В сентябре 2022-го он вернулся и сообщил, что планирует участвовать в судебном процессе над ним и 11 членами его кабмина. Экс-лидер Гвинеи подчёркивал, что невиновен и не причастен к убийствам на стадионе в Конакри.