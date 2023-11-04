На АЗС запретят продавать премиальный дизель, если нет стандартного

Российский вице-премьер Александр Новак поручил подготовить поправки, разрешающие продавать премиальное дизельное топливо на заправках лишь при наличии стандартного. О своей инициативе он сообщил журналистам в кулуарах Международной выставки-форума "Россия".

"Поручил, чтобы подготовили изменения в нормативную базу, устанавливающие требования на заправке продавать премиальное топливо только при наличии стандартного, чтобы у человека был выбор", — сказал Новак.

По словам вице-премьера, он поставил этот вопрос на совещании после разбирательств по поводу цен на топливо в одном из регионов. Так, в результате проверки выяснилось, что некоторые АЗС установили высокие ценники на премиальный дизель, при этом не предоставив автомобилистам доступа к стандартному топливу.