ФАС завела дела о завышении цен на заправках в нескольких регионах

Заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Виталий Королёв сообщил журналистам о возбуждении уголовных дел по фактам завышения цен на заправках в нескольких регионах страны. По его словам, речь идёт о Ростовской области, Дагестане и Краснодарском крае.

"Есть несколько случаев, где наши территориальные органы возбудили антимонопольные дела. Например, в Нижегородской и Ростовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, Республике Дагестан и в других субъектах", — сказал Королёв в кулуарах форума "Российская энергетическая неделя.