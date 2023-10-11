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11 октября, 15:16

ФАС завела дела о завышении цен на заправках в нескольких регионах

Замглавы ФАС Королёв заявил о возбуждении дел по фактам завышения цен на АЗС

Заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Виталий Королёв сообщил журналистам о возбуждении уголовных дел по фактам завышения цен на заправках в нескольких регионах страны. По его словам, речь идёт о Ростовской области, Дагестане и Краснодарском крае.

"Есть несколько случаев, где наши территориальные органы возбудили антимонопольные дела. Например, в Нижегородской и Ростовской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, Республике Дагестан и в других субъектах", — сказал Королёв в кулуарах форума "Российская энергетическая неделя.

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Напомним, 21 сентября в России ввели временное ограничение на экспорт бензина и дизельного топлива. Правительство приняло дополнительные меры для стабилизации ситуации, с 1 октября восстановив топливный демпфер в прежнем объёме. Вместе с тем разрешён трубопроводный экспорт дизтоплива в морские порты для производителей, поставляющих на внутренний рынок не менее половины произведённого топлива. А для перекупщиков введена заградительная пошлина в размере 50 тысяч рублей за тонну. Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов ранее заявил, что меры правительства уже привели к снижению цен на АЗС.

Обложка ©

Freepik

Наталья Исакова
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