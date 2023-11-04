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4 ноября, 18:09

Россиянка вывихнула дома ногу и пролежала на полу в квартире 4 дня без еды и воды

В Калининграде спасли женщину, пролежавшую в квартире четыре дня без еды и воды

В Калининграде воспитательница травмировала ногу и провела лёжа на полу в квартире четыре дня, пока ей на помощь не пришли полицейские и волонтёры. Всё это время женщина была без еды и воды. Как уточнили в УМВД РФ по Калининградской области, пострадавшая получила вывих тазобедренного сустава.

"В ОМВД России по Центральному району Калининграда поступило сообщение о том, что пропала одиноко проживающая воспитательница детского сада. Тревогу забила коллега женщины — несколько дней подряд она не открывала дверь квартиры и не выходила на связь", — отметили в ведомстве.

В УМВД уточнили, что правоохранители и добровольцы прибыли на место 30 октября. Они заметили, что дверь закрыта изнутри, но в квартире горит свет. Полицейские несколько раз пытались дозвониться до женщины, но та не отвечала. В результате правоохранители с помощью приставной лестницы заглянули через балкон второго этажа в квартиру воспитательницы и увидели, что она неподвижно лежит на полу.

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Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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