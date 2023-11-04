В Москве началась "Ночь искусств"

В Москве началась акция "Ночь искусств". Её открыл министр правительства столицы, руководителя Департамента культуры Алексеё Фурсин.

В этом году "Ночь искусств" проводится в День народного единства. По словам Фурсина, искусство — универсальный язык, объединяющий людей. Он отметил, что через литературу, музыку, театральные постановки и картины проще донести мысль, чем словами. Также Фурсин подчеркнул, что в этом году число площадок было увеличено, по городу их открылось свыше сотни.

"Я сегодня поучаствую в "Новом Манеже" — это будет представление десятью молодыми театральными командами своих постановок. Победитель соревнования между десятью коллективами получит возможность поставить в "Новом Манеже" свой спектакль. Я надеюсь, как всегда, победит сильнейший, но оставшиеся девять тоже не останутся без внимания", — приводит слова главы столичного Департамента культуры РИА "Новости".