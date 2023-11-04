Регион

Уведомления отключены

4 ноября, 18:44

В Москве началась "Ночь искусств"

Глава Департамента культуры Фурсин: В Москве началась акция "Ночь искусств"

В Москве началась акция "Ночь искусств". Её открыл министр правительства столицы, руководителя Департамента культуры Алексеё Фурсин.

В этом году "Ночь искусств" проводится в День народного единства. По словам Фурсина, искусство — универсальный язык, объединяющий людей. Он отметил, что через литературу, музыку, театральные постановки и картины проще донести мысль, чем словами. Также Фурсин подчеркнул, что в этом году число площадок было увеличено, по городу их открылось свыше сотни.

"Я сегодня поучаствую в "Новом Манеже" — это будет представление десятью молодыми театральными командами своих постановок. Победитель соревнования между десятью коллективами получит возможность поставить в "Новом Манеже" свой спектакль. Я надеюсь, как всегда, победит сильнейший, но оставшиеся девять тоже не останутся без внимания", — приводит слова главы столичного Департамента культуры РИА "Новости".

Тысячи россиян приняли участие в акции "Марафон культур", приуроченной ко Дню народного единства

Тысячи россиян приняли участие в акции "Марафон культур", приуроченной ко Дню народного единства

Также сегодня на ВДНХ открылась Международная выставка-форум "Россия". На ней представлены главные достижения всех 89 регионов страны, а также отраслей экономики и общественной жизни за последние 23 года. Свои экспозиции на мероприятии есть у субъектов РФ, министерств, ведомств и российских компаний. Всего их более 130. Одними из самых ярких являются роботы и инсталляция ядерного реактора, виртуальные путешествия и другие экспонаты. Выставка будет работать до 12 апреля 2024 года.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Тихонова Пелагия

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • ночьискусств
  • Общество
  • Культура
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров