"Зенит" со счётом 2:0 обыграл "Балтику" и стал лидером РПЛ

"Зенит" обыграл "Балтику" в матче 14-го тура Мир Российской премьер-лиги и возглавил турнирную таблицу РПЛ. Встреча, состоявшаяся на калининградской "Ростех-арене", завершилась со счётом 2:0.

Забитыми мячами в ворота соперника отличились Иван Сергеев и Матео Кассьерра. При этом на 66-й минуте у "Балтики" заменили вратаря. Евгений Латышонок получил повреждение, и вместо него вышел Максим Бориско. Таким образом, петербургский клуб с 29 очками опередил на одно очко "Краснодар" и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. "Балтика" тем временем находится на 15-й строчке с 11 очками.

У кубанской команды матч в запасе, завтра она сыграет с "Крыльями Советов" на домашней арене. А в следующем туре "быки" отправятся в Санкт-Петербург, где как раз сыграют с "Зенитом". "Балтику" же ждёт гостевой матч против "Пари НН".