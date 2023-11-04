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4 ноября, 19:11

В Израиле заявили, что не хотят войны на северной границе

Глава МО Израиля Галант: Страна не заинтересована в войне на северной границе

Израиль не заинтересован в войне на северной границе. Об этом заявил глава Минобороны страны Йоав Галант после посещения данной территории и проведения оценки ситуации в командном центре 146-й дивизии ЦАХАЛ. При этом он подчеркнул, что ЦАХАЛ готова к защите от движения "Хезболла".

"Мы защищаем нашу северную границу и проводим операции в Газе — это наши приоритеты. Мы не заинтересованы в войне на нашей северной границе, но мы готовы к любой [возможной] миссии. Военно-воздушные силы Израиля сохраняют свои возможности [для защиты] севера от "Хезболлы", — сообщил Галант.

"Недотягивают до масштабов бойни": В ХАМАС раскритиковали позиции мусульманских стран по Газе

"Недотягивают до масштабов бойни": В ХАМАС раскритиковали позиции мусульманских стран по Газе

Напомним, противостояние ХАМАС и ЦАХАЛ началось 7 октября, после чего ежедневно конфликт становится масштабнее и кровопролитнее. В ООН заявляли, что почти 70% всех погибших в секторе Газа — женщины и дети, а общее число жертв в анклаве приближается к десяти тысячам.

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Unsplash

Анатолий Симоненко
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