В Израиле заявили, что не хотят войны на северной границе

Израиль не заинтересован в войне на северной границе. Об этом заявил глава Минобороны страны Йоав Галант после посещения данной территории и проведения оценки ситуации в командном центре 146-й дивизии ЦАХАЛ. При этом он подчеркнул, что ЦАХАЛ готова к защите от движения "Хезболла".

"Мы защищаем нашу северную границу и проводим операции в Газе — это наши приоритеты. Мы не заинтересованы в войне на нашей северной границе, но мы готовы к любой [возможной] миссии. Военно-воздушные силы Израиля сохраняют свои возможности [для защиты] севера от "Хезболлы", — сообщил Галант.