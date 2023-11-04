"Недотягивают до масштабов бойни": В ХАМАС раскритиковали позиции мусульманских стран по Газе

"Официальные позиции арабских и мусульманских стран слабые, они не дотягивают до масштабов бойни, которую устраивает оккупация (Израиль. — Прим. Лайфа) в Газе", — сказал Хамдан, выступление которого показывали арабские телеканалы.

Напомним, противостояние ХАМАС и ЦАХАЛ началось 7 октября, с каждым днём конфликт становится всё масштабнее и кровопролитнее. В ООН сообщали, что около 70% всех погибших в секторе Газа — женщины и дети, а общее число жертв в анклаве приближается к десяти тысячам.