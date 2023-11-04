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4 ноября, 16:49

"Недотягивают до масштабов бойни": В ХАМАС раскритиковали позиции мусульманских стран по Газе

Представитель ХАМАС Хамдан назвал слабыми позиции мусульманских стран по Газе

ХАМАС недоволен слабыми позициями мусульманских стран по ситуации с бомбардировками сектора Газа. Такое заявление сделал член политбюро радикальной палестинской группировки Усама Хамдан.

"Официальные позиции арабских и мусульманских стран слабые, они не дотягивают до масштабов бойни, которую устраивает оккупация (Израиль. — Прим. Лайфа) в Газе", — сказал Хамдан, выступление которого показывали арабские телеканалы.

Ранее Лайф сообщал, что из-за ситуации с бомбардировками сектора Газа своих послов из Израиля отозвали Турция, Колумбия, Чили, Иордания и Бахрейн. А Боливия и вовсе решила разорвать дипотношения с Тель-Авивом.

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Напомним, противостояние ХАМАС и ЦАХАЛ началось 7 октября, с каждым днём конфликт становится всё масштабнее и кровопролитнее. В ООН сообщали, что около 70% всех погибших в секторе Газа — женщины и дети, а общее число жертв в анклаве приближается к десяти тысячам.

Обложка ©

ТАСС / EPA / MOHAMMED SABER

Наталья Исакова
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