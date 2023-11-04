Защитник "Факела" Кудряшов получил перелом скулы в матче с "Ахматом"

Защитник воронежского "Факела" Фёдор Кудряшов во время матча 14‑го тура Мир РПЛ с грозненским "Ахматом" получил травму головы и уехал на обследование в больницу. Как сообщили в телеграм-канале клуба, там у футболиста диагностировали перелом скуловой кости.





Во время матча с "Ахматом" Кудряшов столкнулся с соперником, после чего в сопровождении персонала покинул поле. Всё произошло на 55-й минуте игры.

"Диагноз подтвердился: у Фёдора Кудряшова перелом скуловой кости без смещения. Средний срок восстановления в таких случаях составляет около двух-трёх недель", — сообщили в пресс-службе и пожелали игроку скорейшего выздоровления.