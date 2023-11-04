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4 ноября, 19:59

Защитник "Факела" Кудряшов получил перелом скулы в матче с "Ахматом"

Воронежский "Факел": Защитник Кудряшов получил перелом скулы на игре с "Ахматом"

<p>Защитник воронежского "Факела" Фёдор Кудряшов. Обложка © ТАСС / Alexander Zemlianichenko</p>

Защитник воронежского "Факела" Фёдор Кудряшов. Обложка © ТАСС / Alexander Zemlianichenko

Защитник воронежского "Факела" Фёдор Кудряшов во время матча 14‑го тура Мир РПЛ с грозненским "Ахматом" получил травму головы и уехал на обследование в больницу. Как сообщили в телеграм-канале клуба, там у футболиста диагностировали перелом скуловой кости.

  • Футболист Кудряшов сразу после столкновения с соперником. Фото © t.me / ФК "Факел"
    Футболист Кудряшов сразу после столкновения с соперником. Фото © t.me / ФК "Факел"
  • Футболист Кудряшов сразу после столкновения с соперником. Фото © t.me / ФК "Факел"
    Футболист Кудряшов сразу после столкновения с соперником. Фото © t.me / ФК "Факел"

Футболист Кудряшов сразу после столкновения с соперником. Фото © t.me / ФК "Факел"

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Во время матча с "Ахматом" Кудряшов столкнулся с соперником, после чего в сопровождении персонала покинул поле. Всё произошло на 55-й минуте игры.

"Диагноз подтвердился: у Фёдора Кудряшова перелом скуловой кости без смещения. Средний срок восстановления в таких случаях составляет около двух-трёх недель", — сообщили в пресс-службе и пожелали игроку скорейшего выздоровления.
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Лайф ранее рассказывал, что 3 ноября в Москве состоялась жеребьёвка четвертьфинальной стадии Кубка России по футболу. В результате друг с другом в плей-офф "Пути РПЛ" по два матча сыграют: петербургский "Зенит" с московским "Динамо", ЦСКА с "Ростовом", столичный "Спартак" с "Оренбургом", московский "Локомотив" с "Балтикой".

Анатолий Симоненко
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