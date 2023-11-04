Защитник "Факела" Кудряшов получил перелом скулы в матче с "Ахматом"
Воронежский "Факел": Защитник Кудряшов получил перелом скулы на игре с "Ахматом"
Защитник воронежского "Факела" Фёдор Кудряшов. Обложка © ТАСС / Alexander Zemlianichenko
Защитник воронежского "Факела" Фёдор Кудряшов во время матча 14‑го тура Мир РПЛ с грозненским "Ахматом" получил травму головы и уехал на обследование в больницу. Как сообщили в телеграм-канале клуба, там у футболиста диагностировали перелом скуловой кости.
Во время матча с "Ахматом" Кудряшов столкнулся с соперником, после чего в сопровождении персонала покинул поле. Всё произошло на 55-й минуте игры.
"Диагноз подтвердился: у Фёдора Кудряшова перелом скуловой кости без смещения. Средний срок восстановления в таких случаях составляет около двух-трёх недель", — сообщили в пресс-службе и пожелали игроку скорейшего выздоровления.
Лайф ранее рассказывал, что 3 ноября в Москве состоялась жеребьёвка четвертьфинальной стадии Кубка России по футболу. В результате друг с другом в плей-офф "Пути РПЛ" по два матча сыграют: петербургский "Зенит" с московским "Динамо", ЦСКА с "Ростовом", столичный "Спартак" с "Оренбургом", московский "Локомотив" с "Балтикой".