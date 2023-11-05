Легковушка влетела в частный дом под Курском и застряла на уровне крыши

Легковой автомобиль врезался в частный дом на хуторе Кислино Курской области. Судя по появившимся в социальных сетях снимкам, машина застряла в окне на уровне крыши.





На опубликованных кадрах видно, что белая "гранта" влетела в окно дома, пробила стену и повисла на уровне крыши. По данным источника "Рен-ТВ", водитель автомобиля погиб на месте, его пассажира госпитализировали.

Причины аварии устанавливаются.