Легковушка влетела в частный дом под Курском и застряла на уровне крыши
Автомобиль врезался в частный дом в Курской области, водитель погиб
Легковушка влетела в частный дом в Курской области и застряла в окне, водитель погиб. Обложка © t.me / Курский бомонд
Легковой автомобиль врезался в частный дом на хуторе Кислино Курской области. Судя по появившимся в социальных сетях снимкам, машина застряла в окне на уровне крыши.
На опубликованных кадрах видно, что белая "гранта" влетела в окно дома, пробила стену и повисла на уровне крыши. По данным источника "Рен-ТВ", водитель автомобиля погиб на месте, его пассажира госпитализировали.
Причины аварии устанавливаются.
Ранее в селе Обильное Ставропольского края водитель "тойоты" насмерть сбил двух девочек-подростков на пешеходном переходе. Погибшим было 14 и 15 лет, одна из них скончалась на месте происшествия, другая умерла в больнице.