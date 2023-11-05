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5 ноября, 00:12

Легковушка влетела в частный дом под Курском и застряла на уровне крыши

Автомобиль врезался в частный дом в Курской области, водитель погиб

<p>Легковушка влетела в частный дом в Курской области и застряла в окне, водитель погиб. Обложка © t.me /<a href="https://t.me/kurskbomond/32972" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Курский бомонд</a></p>

Легковушка влетела в частный дом в Курской области и застряла в окне, водитель погиб. Обложка © t.me / Курский бомонд

Легковой автомобиль врезался в частный дом на хуторе Кислино Курской области. Судя по появившимся в социальных сетях снимкам, машина застряла в окне на уровне крыши.

  • Легковушка влетела в частный дом в Курской области, водитель погиб. Фото © t.me / Курский бомонд
    Легковушка влетела в частный дом в Курской области, водитель погиб. Фото © t.me / Курский бомонд
  • Легковушка влетела в частный дом в Курской области, водитель погиб. Фото © t.me / Курский бомонд
    Легковушка влетела в частный дом в Курской области, водитель погиб. Фото © t.me / Курский бомонд

Легковушка влетела в частный дом в Курской области, водитель погиб. Фото © t.me / Курский бомонд

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На опубликованных кадрах видно, что белая "гранта" влетела в окно дома, пробила стену и повисла на уровне крыши. По данным источника "Рен-ТВ", водитель автомобиля погиб на месте, его пассажира госпитализировали.

Причины аварии устанавливаются.

Белый "порш" на полной скорости влетел в легковушку и скорую помощь на юго-востоке Москвы

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Ранее в селе Обильное Ставропольского края водитель "тойоты" насмерть сбил двух девочек-подростков на пешеходном переходе. Погибшим было 14 и 15 лет, одна из них скончалась на месте происшествия, другая умерла в больнице.

Оксана Попова
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