Китай ответил на угрозы Байдена из-за контрабанды панголинов

Вашингтон не должен портить репутацию Пекина обвинениями в контрабанде единственных в мире чешуйчатых млекопитающих — панголинов. С соответствующим заявлением в интервью РИА "Новости" выступила пресс-секретарь посольства Китайской Народной Республики в Соединённых Штатах Лю Пэнъюй.

"Китай категорически возражает против попыток использовать вопрос защиты панголинов для того, чтобы навредить репутации КНР", — заявила собеседница информагентства.

Помимо этого, она подчеркнула, что китайские власти исполняют свои обязательства по защите этого вида, препятствуют контрабанде и нелегальной торговле панголинами. В то же время, по её словам, Пекин продолжит предпринимать прагматичные, научно обоснованные шаги для защиты диких животных, находящихся под угрозой.