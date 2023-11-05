Китай ответил на угрозы Байдена из-за контрабанды панголинов
Китай потребовал США не вредить репутации Пекина, обвиняя в контрабанде панголинов
Панголин. Обложка © Unsplash
Вашингтон не должен портить репутацию Пекина обвинениями в контрабанде единственных в мире чешуйчатых млекопитающих — панголинов. С соответствующим заявлением в интервью РИА "Новости" выступила пресс-секретарь посольства Китайской Народной Республики в Соединённых Штатах Лю Пэнъюй.
"Китай категорически возражает против попыток использовать вопрос защиты панголинов для того, чтобы навредить репутации КНР", — заявила собеседница информагентства.
Помимо этого, она подчеркнула, что китайские власти исполняют свои обязательства по защите этого вида, препятствуют контрабанде и нелегальной торговле панголинами. В то же время, по её словам, Пекин продолжит предпринимать прагматичные, научно обоснованные шаги для защиты диких животных, находящихся под угрозой.
Лайф ранее сообщал об этой необычной инициативе главы Соединённых Штатов Джо Байдена. Как следует из уведомления Конгрессу США, он намерен спасти от вымирания панголинов. Так, американский лидер будет добиваться от Китая прекращения их импорта и использования в медицинских целях.