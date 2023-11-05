В Берлине взрывом "шаровой бомбы" задело ребёнка и полицейских

В Берлине ребёнок и двое полицейских получили травмы, когда рядом с фургоном правоохранителей взорвалась "шаровая бомба". Об этом передаёт Spiegel.

Всё произошло в районе Нойкёльн. Сколько лет ребёнку и насколько сильно он пострадал, неизвестно, однако сообщается, что раненым оказывается помощь.

По данным берлинской полиции, взрыв никак не связан с пропалестинской демонстрацией, прошедшей в городе во второй половине дня.