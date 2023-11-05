В Берлине взрывом "шаровой бомбы" задело ребёнка и полицейских
Spiegel: В Берлине из-за взрыва "шаровой бомбы" пострадали полицейские и ребёнок
В Берлине ребёнок и двое полицейских получили травмы, когда рядом с фургоном правоохранителей взорвалась "шаровая бомба". Об этом передаёт Spiegel.
Всё произошло в районе Нойкёльн. Сколько лет ребёнку и насколько сильно он пострадал, неизвестно, однако сообщается, что раненым оказывается помощь.
По данным берлинской полиции, взрыв никак не связан с пропалестинской демонстрацией, прошедшей в городе во второй половине дня.
Ранее в Москве были арестованы трое мужчин, обвиняемых в попытке устроить взрыв в здании Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Всех их отправили под стражу.
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