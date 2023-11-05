В преддверии зимы водителям напомнили, как спасти себя и автомобиль в случае заноса

Зимний сезон, как правило, связан с повышенной опасностью на дорогах. Скользкое дорожное покрытие нередко становится причиной трагедий с человеческими жертвами. В связи с этим автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с RT рассказал, что делать, если машина ушла в неконтролируемый занос.

По его словам, утрата управляемости автомобилем может произойти по двум основным причинам: при отсутствии системы АБС и, как следствие, при блокировке колёс в случае экстренного торможения, а также при маневрировании, когда у колёс разное сцепление с дорогой.

Как отмечает Попов, если в занос ушла переднеприводная машина, необходимо слегка придавить педаль газа, добавив автомобилю хода, и вращать руль в сторону заноса. С задним приводом на газ, наоборот, нажимать не надо — следует убрать ногу с педали, но руль вращать также в сторону заноса. При полном приводе эксперт рекомендует пользоваться "переднеприводной" стратегией.

"Ещё есть боковой снос передней оси. При поворотах довольно часто возникает, особенно на скользкой дороге. Надо руль вращать не к центру поворота, а, наоборот, от центра, чтобы поймать вращение колёс, снижать при этом скорость", — добавил он.

По словам Попова, если водитель попал в метель, то лучшим решением будет остановиться, поскольку сильный боковой ветер может снести автомобиль в сторону по скользкой дороге. Если ехать всё же нужно, то лучше делать это медленно и включив все возможные приборы освещения, заключил эксперт.