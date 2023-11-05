Москвичей предупредили о порывистом ветре до 17 м/с в воскресенье

Порывы ветра до 17 метров в секунду ожидаются в Москве сегодня, 5 ноября. С таким предупреждением выступили в столичном главке МЧС.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, 5 ноября местами в г. Москве ожидаются порывы ветра до 17 м/с", — говорится в сообщении ведомства.

В связи с этим автовладельцев предостерегли от парковки вблизи деревьев, а пешеходам напомнили об опасности обрушения рекламных щитов и других шатких конструкций.