Регион

Уведомления отключены

5 ноября, 08:53

Москвичей предупредили о порывистом ветре до 17 м/с в воскресенье

МЧС: В Москве ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду

Порывы ветра до 17 метров в секунду ожидаются в Москве сегодня, 5 ноября. С таким предупреждением выступили в столичном главке МЧС.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, 5 ноября местами в г. Москве ожидаются порывы ветра до 17 м/с", — говорится в сообщении ведомства.

В связи с этим автовладельцев предостерегли от парковки вблизи деревьев, а пешеходам напомнили об опасности обрушения рекламных щитов и других шатких конструкций.

От оттепели до сильных морозов: Синоптик рассказал россиянам, какой будет предстоящая зима

От оттепели до сильных морозов: Синоптик рассказал россиянам, какой будет предстоящая зима

Ранее москвичам рассказали, что ноябрь будет на два градуса теплее нормы и с повышенными осадками, а зима придёт в столицу с задержкой.

Обложка ©

ТАСС / Новодережкин Антон

Максим Плетнёв
  • Новости
  • Погода
  • МЧС России
  • Общество
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров